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Antalya'da hakkında yağma ve iftira suçlarından 17 yıl 24 ay 39 gün hapis cezası olan zanlı yakalandı.

Manavgat İlçesi Sarılar Mahallesinde Manavgat İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timleri ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar sonucunda E.Ç. isimli şahsın; yağma ve iftira suçundan 17 yıl 24 ay 39 gün aranma kaydı olduğu tespit edilerek yakalandı. - ANTALYA