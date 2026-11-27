Antalya'da ailesiyle birlikte seyir halindeyken "Bu yolda önümü görmediğim için asla sollama yapmam" diyen sürücünün sözleri bitmeden, arkasından gelen bir minibüsün yaptığı hatalı sollama yürekleri ağza getirdi. Zincirleme kazaya davetiye çıkaran sollamada sürücünün ani fren ve manevrasıyla önlenen facia anı, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi Kemerağzı mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte eczaneye gitmek üzere yola çıkan Zafer Gök yönetimindeki kamyonet, önünde seyreden tır arkasında ilerlemeye başladı. Sollamanın yasak ve görüş mesafesinin kısıtlı olduğu yolda ailesiyle trafik kuralları üzerine sohbet eden Gök, önündeki araca yakın gidebileceğini ancak yolu görmediği için kesinlikle sollama yapmayacağını söyledi. Sürücü tam "Bizde çılgın hareketler yapanlar er ya da geç başına iş açar" dediği sırada, arkadan hızla gelen tur minibüsü kural ihlali yaparak sollamaya çıktı.

ANİ MANEVRA ÜÇ ARACI BİRDEN KURTARDI

Karşı yönden gelen aracı fark etmeyerek şerit ihlali yapan tur minibüsü, çarpışmamak için Zafer Gök'ün kullandığı aracın üzerine kırdı. Durumu dikiz aynasından son anda fark eden Gök, soğukkanlılığını koruyarak ani fren ve manevra yaptı. Kendi aracının yanı sıra hem hatalı sollama yapan minibüsü hem de karşı şeritten gelen otomobili muhtemel bir faciadan kurtaran Gök, yaşadığı şoku "Gördün mü, durmasaydım biz de kazaya karışmıştık" sözleriyle dile getirdi.

180 BİN LİRALIK CEZAYI HATIRLAYINCA ARAÇTAN İNMEDİ

Olayın ardından büyük panik ve öfke yaşadığını belirten sürücü Zafer Gök, araçta çocuklarının bulunması nedeniyle minibüs şoförüne tepki göstermek istediğini ancak trafikteki caydırıcı cezaları hatırlayarak vazgeçtiğini söyledi. Yaşadığı anları anlatan Gök, "Ailemle muhabbet ederken 'Sollama yasağı var, önümü görmüyorum, asla sollamam' dediğim anda yanımdan bir araç hatalı sollayarak geçti ve beni sıkıştırdı. Ani fren ve manevrayla üçümüzü aynı anda kurtardım. Elim ayağım kesildi. Çok sinirlendim, araçtan inip şoförle konuşacaktım ama trafikte araçtan inmenin 180 bin TL cezası olduğu aklıma geldi. Bu yüzden inmeyip yoluma devam ettim" dedi. Sürücülere kurallara uymaları yönünde çağrıda bulunan Gök, "Önünüzde ağır vasıta varken ve sollama yasağı bulunan bölgelerde önünüzü görmeden kesinlikle sollamaya çıkmayın. Bize bir şey olmasa bile karşı tarafın canına mal olabilir" ifadelerini kullandı.