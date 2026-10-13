Antalya’da iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli-Tefenni yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tefenni istikametinden Antalya'ya seyreden Osman K. (56) yönetimindeki 07 GGM 77 plakalı kamyonet, Korkuteli istikametinden gelerek Şehit İlyas Acar Caddesi'ne dönen İbrahim T. (17) idaresindeki 34 ZL 848 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Osman K. ile araçta bulunan Halim K. (62) ve Meryem Kuzan (84) yaralandı. Yaralılar, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Meryem Kuzan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İbrahim T.'nin kullandığı kamyonetin, babasına ait olduğu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir taşeron firma da kullanıldığı ve kaza anında ise görevde olmadığı öğrenildi. İbrahim T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.