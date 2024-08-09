Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

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Hatalı dönüş pahalıya patladı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kask takmayan sürücü hayati tehlike altında.

09.08.2024 11:24
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Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Hatalı dönüş pahalıya patladı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

ANTALYA - Manavgat'ta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kask takmayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hatalı dönüş yaparak kazaya neden olan kurye motosikletinde bulunan etli pideler etrafa saçıldı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesinde meydana geldi. Bayır Mezarlığı istikametine gitmekte olan İbrahim Akkanat'ın kullandığı 07 BGS 905 plakalı motosiklet dikkatsiz bir şekilde dönüş yaptığı sırada Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametinden gelmekte olan Ali Şahutoğlu'nun kullandığı 07 BBM 250 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kask takmayan sürücü ağır yaralandı

Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ki ilk müdahalelerinin arıdnadn ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kask takmadığı görülen motosiklet sürücüsü Ali Şahutoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kurye motosikletinde bulunan etli pideler etrafa saçıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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