Antalya\'da İnşaatta Kalıplar Göçtü: 3 İşçi Yaralandı

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İnşaat halindeki binada kalıplar göçtü: 3 işçi yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat halindeki binada kalıpların çökmesiyle meydana gelen iş kazasında 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi'nde bulunan inşaat halindeki binada meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce faaliyetine son veren inşaat sahibinden ücretlerini alamayan işçiler, inşaattaki kalıpları sökmek için çalışma başlattı. Kalıp ve demir yığınları, işçilerin çalıştığı sırada büyük bir gürültüyle göçtü.

3 işçi yaralandı

Kalıp ve demir yığınlarının altında kalan Ahmet A., Yusuf D. ve İbrahim K. isimli işçiler yaralandı. İnşaatta çalışan diğer işçiler ise enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri tarafından büyük zorluklarla göçük altından çıkartılan ve bulundukları yerden sedye ile indirilen işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.