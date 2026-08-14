Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu
Aksu, Alanya ve Demre'de düzenlenen operasyonda 785 kg kaçak tütün ele geçirildi.
Antalya'nın Aksu, Alanya ve Demre ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 785 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya, Alanya ve Demre Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik çalışma yürütüldü. Aksu, Alanya ve Demre ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 785 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Olaylarla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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