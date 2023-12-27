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Antalya'da Kaçak Tütün ve Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika
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Antalya'da Kaçak Tütün ve Sahte Alkol Operasyonu

Antalya'da polisin yaptığı operasyonda çok miktarda kaçak tütün, makaron ve 30 litre sahte alkol ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya\'da Kaçak Tütün ve Sahte Alkol Operasyonu
27.12.2023 - 14:34,
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Antalya'da polisin yaptığı kaçak tütün ve sahte alkol operasyonunda çok miktarda kaçak tütün, makaron ve 30 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kemer ve merkez Muratpaşa ilçelerinde "tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı"na yönelik 3 iş yeri ve 2 ikamette arama yapıldı. Aramalarda 53 bin 300 adet dolu makaron, 9 bin 600 adet sigara filtresi, 45 kilogram açık tütün ve 600 adet boş sigara kutusu ile 30 litre sahte alkol ve 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kaçak Tütün ve Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika


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