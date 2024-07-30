Antalya\'da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 60 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Ekipler, sürücünün cansız bedenini 60 metrelik uçurumdan ip ve sedye yardımıyla saatler süren çalışma sonrası çıkarttı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayladan dönen Hamdi Yüksel, Belbaşı Yaylası ile Saydere Piknik alanı arasında kalan bölümde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza anında araçtan fırlayarak ağaçlara ve çalılara takılan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Hamdi Yüksel'in bulunduğu yere inen sağlık ekipleri, Yüksel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ekipler, sürücünün cansız bedenini 60 metrelik uçurumdan ip ve sedye yardımıyla saatler süren çalışma sonrası çıkarttı. Cenaze aracına alınan Hamdi Yüksel'in cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA