Antalya'da Kano Kazası: Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı
Antalya'da Kano Kazası: Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı

26.03.2026 16:28
Kano ile denize açılan Turgay T., dalgaların etkisiyle suya düştü, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Antalya'da kano ile denize açılan ve dengesini kaybederek suya düşen bir kişi, akıntıya kapılarak denizde yaklaşık 3 saat mahsur kaldı. Yüzerek hayatta kalmaya çalışan şahıs, deniz polisinin müdahalesiyle bota alınıp kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Atatürk Parkı falezler açığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kano ile denize açılan Turgay T. (44), rüzgardan dolayı dengesini kaybederek suya düştü. Akıntının etkisiyle kanosundan uzaklaşan ve kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa sürüklenen vatandaş denizde mahsur kaldı. Bu sırada eğitim amaçlı seyir yapan Antalya Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Turgay T'yi fark etti. Bot ile bölgeye intikal eden ekipler, deniz simidiyle Turgay T'yi güvenli bölgeye çekti. Ekipler tarafından bota alınan vatandaş ve kanosu kısa sürede karaya ulaştırıldı.

Denizde kaldığı süre boyunca üşüdüğü gözlenen Turgay T., kıyıda hazır bekletilen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Ambulansta tedbir amaçlı müdahalesi yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Denizcilik, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
