Antalya'da Kardeşini Yastıkla Boğarak Öldürdüğü İddia Edilen Sanık Hakim Karşısına Çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde konakladıkları apartta kardeşi Hüseyin B.'yi hastalığından dolayı daha fazla acı çekmemesi için yastıkla boğarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık, hakim karşısına çıktı.

Olay, 16 Mayıs 2023 tarihinde Antalya Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi'nde bulunan bir apartta meydana geldi. Apartta konaklayan 58 yaşındaki Hüseyin B.'nin gece saat 02.00 sularında cansız bedenini bulan apart çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri gitti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hüseyin B.'nin hayatını kaybettiği ve vücudunda herhangi bir delici ve kesici bir iz olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak araştırmalarını sürdüren ve ölümü şüpheli gören nöbetçi cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri hayatını kaybeden Hüseyin B.'nin kardeşi Ömer B.'yi (61) gözaltına aldı.

Ömer B., kardeşi Hüseyin B.'nin sağlık sorunları olduğunu ve acısını dindirmek için yastıkla boğarak kardeşinin hayatına son verdiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Ömer B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede, cinayeti itiraf eden Ömer B., "Kardeşim uzun süredir alkol bağımlısıydı. Bir yıl önce felç geçirdi. Sonrasında epilepsi hastası oldu. Mental olarak acılar çekiyordu. Bana 'Ağabey beni öldür' diyordu. Ben de kardeşimin çektiği acı ve ızdıraptan dolayı yüzüne yastık bastırdım ve kardeşimi öldürdüm. Üzgünüm. Suçlamayı kabul ediyorum" dedi.

Bu arada, İstanbul Adli Tıp Kurumunun 10 Ekim 2023 tarihli raporunda, "Kişinin ölümünün şüpheli şahsın ifadesinde belirttiği şekilde, ağız ve burna yastık kapatma ile oluşan mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiği oy birliği ile mütaala olunur" şeklinde tespit yaptığı öğrenildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 'nitelikli kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ömer B., bu kez kardeşini öldürmediğini, Hüseyin B.'nin kendi kendini boğduğunu öne sürdü.

Kardeşinin alkol bağımlısı olduğunu ve 50 senedir birlikte yaşadıklarını ifade eden Ömer B., "Birbirimizin ailesi olduk. Birbirimizin yol arkadaşı olduk. Ben bu duruşma salonuna girdiğimde arkada gözü yaşlı eş, anne, baba ve çocuk görmüyorum. 2022 yılı Kurban Bayramı'nın ilk gününde kardeşim alkole bağlı olarak beyin felci geçirdi. Bir süre yoğun bakımda yattı. Daha sonra kendisine bakıcı tuttum ve hastaneden çıkardıktan sonra kendisini bir aparta götürdüm. Bu sırada kardeşimde epilepsi hastalığı gelişti. Apartta tedavisini bakıcı nezaretinde sürdürdüm. Bir süre sonra kardeşim oturur vaziyete geldi ve iyileşme başladı. Yemek yemeye başladı. Kendi işlerini görebiliyordu. Kardeşim bir süre sonra bakıcıya ihtiyacı olmadığını söyledi" dedi.

Duruşmada konuşmasını zaman zaman duygulanarak anlatan Ömer B., savunmasını şöyle sürdürdü:

"Bir süre sonra kardeşimle 7-8 yıl arkadaşlık yapan ve Almanya'da yaşayan bir kız geldi. Bu kız 2 aylığına kardeşime bakacağını söyledi. Bu süre içerisinde hem kızı hem de ağabeyimi alkollü gördüm. Kız arkadaşına kızınca, kardeşim de bana kızdı ve kız 2 ay sonra Almanya'ya geri döndü. Kardeşim kötüleşti ve halsiz kalarak yemekten kesildi. Son haftalarda yanına her gittiğimde elimi öpüp ağlıyordu. Çaresiz ve parasızdım. Hem Kemer'de, hem de Antalya'da hastanelere götürdüm. Hastaneler raporun verilmesinin 1,5 yılı bulacağını söyledi. Hüseyin her seferinde neden düzelmediğini, neden ölmediğini söylüyordu. Olay gecesi arkadaşımla buluşup alkol aldım. Arkadaşım M.E. beni arayınca bir sorun olduğunu anladım ve hemen Hüseyin'in yanına gittim. Hüseyin'i perişan halde buldum. Kendi kendine konuşuyordu. Ağlıyordu. 'Ağabey beni öldür' diyordu. Daha sonra kendisi koltuğa uzandı. Yastığı yüzüne yasladı. O anda beynim durdu. Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum" diye konuştu.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - ANTALYA