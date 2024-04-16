Karı koca, bağ evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Karı koca, bağ evinde ölü bulundu

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Antalya'nın Serik ilçesinde bağ evinden gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, boşanma aşamasındaki çiftin cansız bedenini buldu.

16.04.2024 10:23  Güncelleme: 10:57
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Antalya'nın Serik ilçesinde karı koca ormanlık alanda bulunan bağ evinde ölü bulundu. Polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde duruyor.

PEŞ PEŞE SİLAH SESLERİ DUYULDU

Serik ilçesi Alacami Mahallesi'nde akşam saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda Fatih Yılmaz ile eşi Nursel Yılmaz'ın kaldıkları bağ evinden silah sesleri duyuldu.

Antalya'da Karı Koca Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Çevrede bulunan mahalleli ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Yılmaz çiftini kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede karı kocanın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Antalya'da Karı Koca Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Olay sonrası Fatih ve Nursel Yılmaz çiftinin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yılmaz çiftinin 3 çocukları olduğu, uzun zamandır anlaşmazlık yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları belirtilirken, polis intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Karı koca, bağ evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Antalya, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karı koca, bağ evinde ölü bulundu - Son Dakika

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