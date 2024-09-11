Antalya'da 24 gündür kayıp olan kaybolan genç, ırmakta sualtı görüntüleme cihazıyla aranıyor
Serinlemek için girdiği akıntılı akarsuda kaybolan gencin aranma çalışmaları yeniden başladı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 24 gün önce serinlemek için girdiği Köprüçay da akıntıya kapılarak kaybolan gencin aranmasına yeniden başlandı.
18 Ağustos tarihinde serinlemek amacıyla Manavgat Karabük Mahallesinde bulunan Köprüçay'a giren ve akıntıyla kaybolan 23 yaşındaki Ahmet Yıldız'ı arama çalışması yeniden başlatıldı.
Köprüçay ırmağında arama çalışmalarına JAK, SAK, Jandarma Komando ve Asayiş timinin yanı sıra, AFAD, Side Sualtı Arama Kurtarma ekibi ile Ankara'dan getirilen sualtı görüntüleme cihazıyla aranıyor.
Arama çalışmalarına toplam 32 personel katılıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Kaybolan Genç İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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