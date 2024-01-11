 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları devam ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen ve çıktığı doğa yürüyüşünden dönmeyen Rus kadın, ekipler tarafından her yerde aranıyor. Bugün Çalış Tepesi'nde yapılan aramada turiste ait cep telefonu bulununca, aramalar da bu bölgede yoğunlaştırıldı. Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. 8 Ocak'ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda ortadan kayboldu. Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandığı öğrenildi. Bulunması için çalışma başlatılan Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepesi mevkiinde ekiplerin arama çalışmaları bugün de devam etti. Yapılan aramalarda genç kadının cep telefonu bulundu. AFAD, KEMKUT üyelerinden oluşan ekipler, kara ve denizden bölgede arama yaptı ancak henüz sonuç alınamadı. - ANTALYA

Antalya\'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları devam ediyor
11.01.2024 - 17:30,  Güncelleme: 17:38
Abone Ol

Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen ve çıktığı doğa yürüyüşünden dönmeyen Rus kadın, ekipler tarafından her yerde aranıyor. Bugün Çalış Tepesi'nde yapılan aramada turiste ait cep telefonu bulununca, aramalar da bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. 8 Ocak'ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda ortadan kayboldu. Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandığı öğrenildi.

Bulunması için çalışma başlatılan Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepesi mevkiinde ekiplerin arama çalışmaları bugün de devam etti. Yapılan aramalarda genç kadının cep telefonu bulundu. AFAD, KEMKUT üyelerinden oluşan ekipler, kara ve denizden bölgede arama yaptı ancak henüz sonuç alınamadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalya, Aralık, Kemer, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:36:49. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement