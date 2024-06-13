Antalya'da Kayıp İşitme Engelli Kadının Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Kayıp İşitme Engelli Kadının Cesedi Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde 9 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'in cesedi, dini nikahlı eşin yardımıyla bulundu. Şüpheli, olayı kendisinin gerçekleştirmediğini iddia etti.

13.06.2024 17:13
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Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 9 aydır kayıp olarak aranan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'in cesedi bulundu. Genç kadına ait kıyafet ve kemik parçaları, cezaevinde tutuklu halde olan dini nikahlı eşin yeri söylemesiyle bulundu. Şüphelinin olayı kendisinin gerçekleştirmediğini savunduğu belirtildi.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit (24), 2022 yılında sosyal medya üzerinden Batman'da yaşayan Mehmet Basık ile tanıştı. Bir süredir birlikte dini nikahla yaşayan çiftin 2023 yılında çocuğu oldu. Babayiğit, eşi ile anlaşmazlık yaşayınca Mehmet Basık, 9 Eylül 2023 günü eşi Nihal Babayiğit ile konuşmak için Serik ilçesine geldi. Daha sonra Nihal Babayiğit'ten haber alınamayınca babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz'a (43), birileri tarafından kızı Nihal Babayiğit'in öldürüldüğüne dair video ve fotoğraflar gönderildi. Bunun üzerine aile, polise başvurdu.

Olay sonrası Serik Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Basık'ın yakınları tarafından aileye gönderilen mesaj sonrası polis ekipleri, Babayiğit'in telefon sinyalinin en son kesildiği bölgelerde, kadavra köpekleriyle geniş kapsamlı arama çalışması yaptı. Herhangi bir şekilde izine rastlanamayan Babayiğit'i arama çalışması devam ettirildi.

Bu gelişmelerin ardından son olarak cezaevinde bulunan Mehmet Basık, Manavgat Cezaevinden tekrar ifade alınması için Serik Adliyesi'ne getirildi. Burada ifade veren Basık, olayı kendisinin gerçekleştirmediğini ancak cesedin yerini bildiğini belirtip adres olarak Eminceler Mahallesi Belek Yolu üzeri olduğunu aktardı.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, şüphelinin belirttiği adreste genç kadına ait kıyafet ve kemik parçalarını buldu. İncelemelerin Adli Tıp Kurumu'nda devam edeceği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kayıp İşitme Engelli Kadının Cesedi Bulundu - Son Dakika

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