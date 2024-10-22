Antalya\'da Kaza: 1 Yaralı

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Antalya Gazipaşa'da, hafif ticari aracın refüje çıkıp ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili'nden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol içinde savrulan araç, refüje çıkıp refüjde bulunan çam ağacına çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü A.A. yaralandı. Kazayı gören durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevrede bulunan iş yerindeki kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cadde üzerinde seyir halinde olan aracın, kontrolden çıkıp, orta refüjdeki ağaca çarptığı anlar kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA