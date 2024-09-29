Antalya'da Kaza: 3 Yaralı

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Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobillerin çarpışma anını gören vatandaşlar, kazanın ne kadar ucuz atlatıldığına şahitlik etti.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Ümmühani A.'nın kullandığı 07BUF 212 plakalı otomobil, Polat Ç.'nin kullandığı 34 ERE 546 plakalı araca yandan çarptı. Otomobillerden birisinin karşı şeritte, diğerinin ise 50 metre ileride durabildiği kazada otomobil sürücüleri Ümmühani A. ve Polat Ç. ile 07BUF 212 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aras A. yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, kazanın 34 ERE 546 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle meydana geldiği, kaza sonrası çevredeki vatandaşların araçlarda bulunanlara yardım ettiği görüldü. Güvenlik kamerasında kaza anını izleyenler araçtakilerin feci kazayı ne kadar ucuz atlattıklarına şahitlik etti. - ANTALYA