Antalya'da Kaza: 4 Lübnan Vatandaşı Yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Kaza: 4 Lübnan Vatandaşı Yaralandı

Antalya\'da Kaza: 4 Lübnan Vatandaşı Yaralandı

Gazipaşa'da iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 4 Lübnan vatandaşı yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

10.11.2024 00:20
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 Lübnan vatandaşı yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Beyrebucak Mahallesi Salman mevkii D-400 Karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan Suat A. idaresindeki 33 AOM 713 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve sol tarafını kontrol etmeden Salman Kavşağı'na girmek isteyen Jihat J.(68) idaresindeki 07 BBE 432 plakalı otomobile çarptı. Kazada savrulan araçlar birbirinin üstüne binerken, 07 BBE 432 plakalı araç sürcüsü Jihat J. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mariana A.(80), Linda E.(61) ve Colette E.(60) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 80 yaşındaki Mariana A.'nın ameliyata alındığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kaza: 4 Lübnan Vatandaşı Yaralandı - Son Dakika

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