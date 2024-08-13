Antalya'da Kendisini Polis Olarak Tanıtan Şüpheliler Tutuklandı

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Antalya'da kendisini polis olarak tanıtarak etki altın aldıkları yabancı uyruklu vatandaşlardan toplam 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para alan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtan ve mağdur vatandaşlardan nakit para ve ziynet eşyası aldıkları belirlenen 2 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 Temmuz günü meydana gelen bir olayda, telefonla irtibata geçtiği yabancı uyruklu N.Ö.'ye kendisini polis olarak tanıtan İ.D., kimliğinin terör eyleminde ve kuyumcu soygununda kullanıldığını belirtti. Baskı altına aldığı N.Ö.'den 250 bin TL değerinde ziynet eşyası alan İ.D. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İki şüpheli tutuklandı

31 Temmuz'da meydana gelen bir başka olayda ise yabancı uyruklu olduğu öğrenilen R.M. ile telefon yolu ile iletişime geçen M.R. isimli şahıs, kimliğinin terör eyleminde kullanıldığı yalanı ile R.M.'den para talep etti. Baskı altına aldığı R.M.'den 240 bin TL nakit para alan M.R. şüpheli KGYS görüntüleri ve çevrede bulunan iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmesi sonucu kısa sürede yakalandı. Her iki olayın şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA