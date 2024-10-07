Antalya'da Mahsur Kalan İki Çocuk İtfaiye ve Polis Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Mahsur Kalan İki Çocuk İtfaiye ve Polis Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Antalya\'da Mahsur Kalan İki Çocuk İtfaiye ve Polis Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, okul bahçesinde oyun oynayan iki çocuk kilitlenen kapı nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldılar.

07.10.2024 21:27  Güncelleme: 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da oyun oynamak için girdikleri okul bahçesinde kapının kilitlenmesi nedeniyle mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye ve polis ekipleri tarafından çıkartıldı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki Gültekin İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde okuldan çıkan ve ikametlerine yakın Gültekin İlkokulu bahçesinde oyun oynamaya başlayan Halim Fırat B. ve Berat Ç. isimli iki arkadaş vaktin geçtiğini fark etmedi. Okul görevlileri tarafından okul bahçe kapısının kilitlendiğini fark etmeyen iki arkadaş, bir süre sonra çıkmak istediklerinde kapıyı açamadı. Bahçe kapısından yoldan geçen vatandaşlara seslenen iki çocuk yardım istedi.

Merdivenle kurtarıldılar

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, okul görevlisi ve okul müdürüne ulaşmaya çalıştı. Polis ekiplerinin okul yetkililerine ulaşamaması üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekibi tarafından merdiven yardımıyla çocuklar bulunduğu yerden çıkartıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muratpaşa, Kurtarma, Güvenlik, İtfaiye, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Bahçe, Polis, Çocuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Mahsur Kalan İki Çocuk İtfaiye ve Polis Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
19:08 İmamoğlu’ndan Bakan Şimşek’e dikkat çeken ziyaret İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret
18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 22:30:09. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Mahsur Kalan İki Çocuk İtfaiye ve Polis Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.