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Antalya'da Midibüs Aydınlatma Direğine Çarptı - Son Dakika
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Antalya'da Midibüs Aydınlatma Direğine Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, çarptığı aydınlatma direğini devirdi. Sokağın karanlığa bürünmesine neden olan kazanın ardından araç sürücüsünün, 'Hapşırınca direğe çarptım' dediği bildirildi. Kaza sonucunda midibüs çekici vasıtasıyla kaldırılırken, devrilen aydınlatma direği görevliler tarafından kaldırıldı.

Antalya\'da Midibüs Aydınlatma Direğine Çarptı
29.12.2023 - 12:04,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, çarptığı aydınlatma direğini devirdi. Sokağın karanlığa bürünmesine neden olan kazanın ardından araç sürücüsünün, "Hapşırınca direğe çarptım" dediği bildirildi.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Barbaros Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesi'ne giren Eyüp Deniz'in kullandığı 07 J 2113 plakalı şehir içi midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Sanayi Mahallesi 2009 sokak üzerindeki refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Direğin çarpma sonucu devrilmesi nedeniyle 2009 sokak karanlığa bürünürken, midibüs sürücüsünün olay yerine gelen vatandaşlara "Hapşırınca direksiyon hakimiyetini kaybettim ve direğe çarptım" dediği bildirildi.

Midibüs çekici vasıtasıyla kaldırılırken, devrilen aydınlatma direği ise görevliler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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