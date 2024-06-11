Antalya'da MİT görevlisi olduğunu iddia eden şüphelilerden 139 bin 600 dolar dolandıran 2 kişi tutuklandı

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Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheli vatandaşı 139 bin 600 dolar dolandıran 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis tarafından yapılan çalışmalarda, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, 'Banka işlemleriniz MASAK tarafından inceleniyor' şeklinde söylemlerle baskı altına alarak bir vatandaştan elden 139 bin 600 dolar para aldı. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis A.B., M.S., C.Ç. ve M.S. isimli 4 şüpheliyi yakaladı.

"Nitelikli Dolandırıcılık" olayını gerçekleştiren ve adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA