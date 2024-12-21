Antalya'da Mobilya Ustası Parkta Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Mobilya Ustası Parkta Ölü Bulundu

Antalya\'da Mobilya Ustası Parkta Ölü Bulundu

Antalya'da parkta ölü bulunan mobilya ustası için polis şemsiye tutarak inceleme yaptı.

21.12.2024 12:25
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Antalya'da parkta bir mobilya ustası ölü bulundu. Polis ekipleri, yağmur altında hem kendi çalışmalarını sürdürebilmek hem de hayatını kaybeden kişinin ıslanmaması için şemsiye tuttu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Gazi bulvarı yolu üzerindeki bir parkta meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, parkta bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin 49 yaşındaki mobilya ustası Hakan Usludere olduğu tespit edildi.

Olay sırasında etkili olan yağmur nedeniyle ise polis ekipleri Usludere'nin cansız bedenini şemsiye altına inceledi. Bir çocuk babası ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Usludere'nin cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili araştırması devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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