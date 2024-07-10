Antalya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı görüldü. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

10.07.2024 13:02
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza öncesinde Otogar istikametine giden motosikletin 10 metrelik mesafede üst üste 2 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı, kazanın da bundan kaynaklandığı görüldü.

Kaza; Manavgat- Alanya D-400 kara yolu Sorgun Otogar Köprülü Kavşak yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Tunahan Hinti'nin kullandığı 07 BMM 614 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda, Sorgun Bulvarı'ndan Otogar istikametine gitmekte olan Kaan Dalkılıç'ın kullandığı 01 ADK 609 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

10 metrede 2 kez kırmızı ışık ihlali yaptı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, motosiklet sürücüsünün hem Sorgun Bulvarı'ndan kavşağa girişte, hem de kavşaktan D-400'e çıkışta kırmızı ışıkta geçtiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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