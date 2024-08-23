Antalya'da motosiklet ve otomobil çarpışması - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet ve otomobil çarpışması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle havada uçarak asfaltta sürüklendi. Olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü, bir süre sonra motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

23.08.2024 13:11
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletine birlikte sürüklenen motosiklet sürücüsü, bir süre sonra motosikletine binerek olay yerini terk etti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün çarpmanın şiddetiyle havada uçarak asfaltta sürüklendiği görüldü.

Kaza Aşağı Hisar Mhallesi 4592 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mithatpaşa Caddesi istikametinden gelip Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet, 4598 sokakta seyir halindeki Musa Topaloğlu'nun kullandığı 07 L 1369 plakalı otomobile ön tamponundan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, motosiklet ve motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. Yerden kalkan motosiklet sürücüsünün bir süre diğer araç sürücüsüyle konuştuktan sonra otomobil sürücüsünün trafik ekibi çağırdığını söylemesinin ardından aniden motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motosiklet ve otomobil çarpışması - Son Dakika

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