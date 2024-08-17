Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Sarıabalı Mahallesi Terziler mevkinde saat 23.00 sıralarında başlayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 11 Arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 ilk müdahale aracı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi. - ANTALYA
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