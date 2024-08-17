Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

17.08.2024 01:03
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Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Sarıabalı Mahallesi Terziler mevkinde saat 23.00 sıralarında başlayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 11 Arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 ilk müdahale aracı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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