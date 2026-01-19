Antalya\'da orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Deliöz mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İlçe İtfaiye birimi ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürerken, alevlerin bulunduğu bölgeye yakın bir evde yaşayan yaşlı çift tedbir amaçlı tahliye edildi. - ANTALYA
