Antalya'da Oto Servisinde Çıkan Yangında İtfaiye Erlerinin Dumanla Mücadelesi

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Oto servisinde çıkan yangında itfaiye erlerinin dumanla mücadelesi

Yoğun dumana maruz kalan itfaiye erleri zaman zaman zor anlar yaşadı

İtfaiye tarafından söndürülen yangında işyerinde maddi hasar yaşandı

ANTALYA - Antalya'da otomobil servis ve bakımının yapıldığı işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş yerini yoğun dumanla kaplayan yangında itfaiye erleri güçlük yaşadı.

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki oto servis ve bakımının yapıldığı bir işyerinin eksi 2'nci katında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Ekiplere, işyerinde çalışan personellerde söndürme işlemlerinde yardımcı oldu.

Dumanla mücadele ettiler

İşyerini yoğun dumanla kaplayan yangında itfaiye erleri güçlük yaşadı. Bir yandan yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da duman tahliyesini sağlamaya çalıştı. Tahliye esnasında bazı itfaiye erleri zaman zaman zor anlar yaşadı

İşyerinde maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılmak üzere inceleme başlatıldı.