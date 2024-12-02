Antalya'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Araç Yan Yattı - Son Dakika
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Antalya'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Araç Yan Yattı

Antalya\'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Araç Yan Yattı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde park halindeki araçlara çarpan bir otomobil yan yattı. Araçta bulunan Cemal A., sürücünün kaçtığını iddia ederek alkol metreyi üflemeyi reddetti. Olay yerinde yapılan incelemede, Cemal A.'nın aracın sürücüsü olduğu tespit edildi ve hakkında cezai işlem uygulandı.

02.12.2024 09:52  Güncelleme: 10:00
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Antalya'da park halindeki araçlara çarpan bir araç yan yattı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan bir kişi aracı kendisinin kullanmadığını sürücünün kaçtığını iddia ederek alkol metreye üflemeyi reddetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 336 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halindeki 07 BDC 721 plakalı Citroen marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 07 BOE 783 plakalı Opel marka araca, ardından da 07 LLR 11 plakalı araca çarptıktan sonra takla atarak yan yattı. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken araçta bulunan ve isminin Cemal A. olduğu öğrenilen şahıs vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Trafik ekiplerinin kaza ile ilgili işlemi sırasında olay yerinden ayrılmak isteyen Cemal A.'ya polisler engel oldu.

"Ben kullanmıyordum" diyerek alkol metreyi üflemedi

Trafik ekiplerine kazayı kendisinin yapmadığını sürücünün kaçtığını iddia eden Cemal A. alkol metreyi üflemeyi reddetti. Bunun üzerine çevredeki görgün tanıklarının ifadelerine başvuran trafik ekipleri araçtan bir kişinin çıktığını belirledi. Aracı Cemal A.'nın kullandığının tespit edilmesi üzerine şahsa cezai işlem uygulanarak ehliyetine el konuldu. Cemal A. ise polis ekibi tarafından işlemleri için polis merkezine götürüldü. Kazaya şahit olan ve Cemal A.'yı araçtan çıkartanlardan Serdar Öney, taksi durağından oturdukları sırada kazanın meydana geldiğini belirterek, "Durakta oturuyorduk, gürültüyü duyduk. Fırladık hemen yerimizden, baktık araç yan yatmıştı. İçinde bir kişi vardı. Yardım ettik, şahsı içinden çıkardık. İki araca çarpmış. Ambulans ve itfaiyeye haber verdik, geldiler" dedi. Kaza nedeniyle araçtan yola sızan benzin ve yağ belediye ekipleri tarafından kumla kapatılırken, Trafik ekiplerinin çalışmasının ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Araç Yan Yattı - Son Dakika

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