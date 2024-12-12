Antalya'da Park Halindeki Lüks Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
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Antalya'da Park Halindeki Lüks Otomobil Alev Aldı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde, park halindeki bir BMW marka aracın sigorta kutusundan çıkan yangın mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Araç sahibi, kendini kilitleyen otomobilin camını kırarak müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü, araçta yaklaşık 40 bin TL hasar oluştu.

12.12.2024 15:35  Güncelleme: 15:46
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Lüks otomobil park halinde alev aldı

Kendini kilitleyen otomobilin camını kırarak müdahale etmeye çalışan araç sahibi başarılı olamadı

Otomobil küle dönmekten itfaiyenin müdahalesiyle kurtuldu

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde, park halindeki bir otomobilin sigorta kutusunda çıkan yangın mahalle sakinlerini harekete geçirdi. İtfaiyenin müdahalesi otomobili tamamen yanmaktan kurtardı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'ta yaşandı. Gökhan Karabacak'a ait 42 VIP 902 plakalı BMW marka araç, evin önünde park halindeyken sigorta kutusundan kaynaklanan yangın nedeniyle alev aldı. Mahalle sakinlerinin durumu araç sahibine bildirmesi üzerine olay yerine gelen Karabacak, aracın kendini kilitlemesi nedeniyle müdahalede zorlandı. Sağ arka camı kırarak içeri girmeye çalışan Karabacak, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangının büyümeden söndürülmesi sayesinde araç küle dönmekten kurtarıldı ancak yine de yaklaşık 40 bin TL'lik hasar meydana geldi.

"Allah beterinden korusun"

Olay sırasında iş yerinde olduğunu belirten araç sahibi Gökhan Karabacak, "Arkadaşım arayıp arabadan duman çıktığını söyledi. İş yerimle evim arası 5 kilometreydi, hemen geldim. Kapı açılmıyordu, camları kırdık ama müdahale edemedik. Ardından itfaiyeyi çağırdık. Yangının sigorta kutusundan çıktığı anlaşıldı. Büyük bir hasar var, yaklaşık 40 bin TL zararımız var. Bu tür bir olayla ilk kez karşılaşıyoruz. Aracı iki yıl önce Konya'dan almıştık. Allah beterinden korusun, canımıza gelmesin."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Park Halindeki Lüks Otomobil Alev Aldı - Son Dakika

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