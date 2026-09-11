Antalya\'da park halindeki lüks otomobil yangında hurdaya döndü

Antalya'da alevlerin teslim aldığı park halindeki otomobil çıkan yangında küle döndü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Altındağ Mahallesi 156 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 06 DBU 147 plakalı lüks araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından söndürülürken, lüks araçtan geriye hurda yığını kaldı.