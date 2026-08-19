Antalya’da park halindeki Tofaş küle döndü, iş yeri zarar gördü

Antalya'nın Kepez ilçesinde sahibinin sabah saatlerinde iş yeri önüne park ettiği araç, çıkan yangında küle döndü. Araç sahibi itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını çaresiz gözlerle izledi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Kepez Mahallesi Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi Hurdacılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayide iş yeri bulunan Abdullah Ç., sabah saatlerinde 20 ALN 529 plakalı Tofaş marka aracını kendisine yakın bir noktada bulunan boş haldeki bir iş yerinin önüne park etti. Çalıştığı iş yerine giden Abdullah Ç., öğlen saatlerinde aracından dumanlar yükselmeye başladığını fark etti. Arkadaşlarının da yardımıyla aracında çıkan yangına müdahale etmek isteyen vatandaşın çabaları sonuç vermezken otomobil kısa sürede alev topuna döndü.

Çaresiz şekilde izledi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekibin yanı sıra polis ekipleri sevk edildi. Aracı saran alevler nedeniyle önünde park halinde bulunduğu iş yerinin camları da artan sıcaklığa dayanamayarak patladı. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler boş haldeki iş yeri ile hemen bitişiğinde bulunan işletmeye sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen araçta soğutma çalışması yapılırken araç sahibi Abdullah Ç. ekiplerin çalışmasını çaresiz gözlerle izledi.