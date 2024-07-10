Antalya'da Parkta Kavga Sonrası Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Parkta Kavga Sonrası Cansız Beden Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi ile kavga eden sokakta yaşayan bir şahsın bir saat sonra park içerisinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede darp izleri tespit edilirken, güvenlik kameraları incelenerek olaya karışan diğer şahıs aranmaya başlandı. Olayın kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.

10.07.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sabah saatlerinde bir şahıs ile kavga eden sokakta yaşayan şahsın olaydan bir saat sonra park içerisinde cansız bedeni bulundu. Parkın birçok noktasında kan izleri olması nedeniyle Olay Yeri İnceleme ekipleri parkta didik didik delil aradı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Parkta bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine gönderilen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen ve yaşamını parkta sürdürdüğü öğrenilen şahsın cesedi üzerinde inceleme yapan ekipler, vücudunun birçok noktasında darp izleri olması nedeniyle olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kameraları incelemeye alındı

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede şahsın cansız bedeninin bulunduğu noktaya 20 metre mesafede kan ve sürüklenme izi tespit edildi. Bunun üzerine olayın cinayet olabileceği şüphesini değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri aynı şahsın bir saat önce parkın üst kısmında kimliği belirsiz bir kişi ile kavga ettiği bilgisine ulaştı. Kavganın başladığı noktada güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda kavgaya karışan diğer şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Parkta didik didik delil arandı

Öte yandan parkın birçok noktasında şahsa ait eşyalar ve kan izleri olması nedeniyle Olay Yeri İnceleme ekipleri parkta didik didik delil aradı. Sabah saatlerinde yaşanan kavgayı ayıran Kutay Büyükçınar, cesedi parka gelen yabancı bir turistin bularak kendilerine haber verdiğini belirterek, "Sabah 09.00-09.30 arasında tuvaletin temizliğini yapmak için gittim. Tuvalete girmek istedim ama içeride kavga vardı. Kavgayı ayırdık, sonra ikisi birlikte aşağı bölüme geçtiler. Sonrasını görmedim. Yabancı bir turist buldu cesedi" dedi.

Olay Yeri İnceleme ve Savcılık incelemesinin ardından kimliği belirsiz şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Muratpaşa, İnceleme, Antalya, Kavga, Güvenlik, Adli Tıp, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Parkta Kavga Sonrası Cansız Beden Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
12:09 Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız
14:38 Dubai’de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor
14:15 Nagehan Alçı’nın “Beni boğuyordu“ dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu
14:13 Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen’i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi
14:11 Resmi açıklamanın eli kulağında Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı
13:45 Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 15:19:58. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Parkta Kavga Sonrası Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement