Antalya'da 25 adrese helikopter ve dron destekli eş zamanlı şafak operasyonu
ANTALYA - Antalya'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafnıdan 25 ayrı adrese düzenlenen Şafak 07-Huzur 2 operasylonunda çok sayıda silah ele geçirilirken aranan 4 kişi yakalandı 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü birimlerince huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda; Muratpaşa İlçesi Zeytinköy bölgesi Yeşildere Mahallesinde 55 ekip, 177 personel ile helikopter ve drone desteğiyle 25 adrese eş zamanlı "ŞAFAK-07 HUZUR-2" operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında 4 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kılıç, 45 adet tabanca fişeği, 17 adet tüfek kartuşu ile 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Farklı suçlardan aranan 4 kişi yakalanırken 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Şafak Operasyonu: 25 Adreste Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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