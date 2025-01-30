Antalya'da Şafak Operasyonu: 25 Adreste Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

3.Sayfa

Süper Lig\'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Türkiye\'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor

Yüksekova\'da gökyüzünde inanılmaz olay! Her şey çıplak gözle izlendi

ABD\'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

Antalya'da 25 adrese helikopter ve dron destekli eş zamanlı şafak operasyonu

ANTALYA - Antalya'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafnıdan 25 ayrı adrese düzenlenen Şafak 07-Huzur 2 operasylonunda çok sayıda silah ele geçirilirken aranan 4 kişi yakalandı 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü birimlerince huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda; Muratpaşa İlçesi Zeytinköy bölgesi Yeşildere Mahallesinde 55 ekip, 177 personel ile helikopter ve drone desteğiyle 25 adrese eş zamanlı "ŞAFAK-07 HUZUR-2" operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında 4 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kılıç, 45 adet tabanca fişeği, 17 adet tüfek kartuşu ile 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Farklı suçlardan aranan 4 kişi yakalanırken 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.