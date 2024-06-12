Antalya'da Safari Araçlarına Denetim Yapıldı

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Alanya ve Manavgat'ta safari araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin özellikle Alanya ve Manavgat bölgesinde yoğun rağbet gösterdiği safari araçlarına yönelik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde ekipler safari araçlarında bulunan güvenlik sistemleri kontrol edilerek, araç sürücüleri ve yolculara ayakta yolculuk yapılmaması, seyahat esnasında emniyet kemerinin kullanılması ve trafik kurallarına uyulması konusunda gerekli uyarılar da bulunuldu. - ANTALYA