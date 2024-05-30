Antalya'da Sahte Basın Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Antalya'da Sahte Basın Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama

Antalya\'da Sahte Basın Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir derneğin ismini kullanarak vatandaşları dolandıran 6 kişiyi tutukladı. Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği'nin gazetesi adı altında sosyal medya üzerinden haber yayını yapan şüpheliler, sahte basın kartı ve basın araç kartı satarak 600 bin TL dolandırdılar.

30.05.2024 09:45
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Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir derneğin ismini kullanıp vatandaşlara sahte basın kartı ve basın araç kartı satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri; merkezi İstanbul'da bulunan Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği'nin gazetesi olan Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamaları üzerinden haber yayını yaptıkları, vatandaşlara basın mensubu olacakları vaadi ile sahte basın kartı, sahte basın araç kartı ve polis telsizi satarak 600 bin Türk lirası dolandırarak, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "5809 Sayılı Haberleşme Kanunu'na muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edilen Ali C., Enes B., Kadir B., Ali., Uğur K. ve Hakan T. isimli şahıslar çıkarıldıkların adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sahte Basın Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Sahte Basın Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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