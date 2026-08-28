Antalya\'da Sahte İçki Operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kolonya imalatı adı altında sahte içki üretmek amacıyla etil alkolün saflaştırma işleminin yapıldığı tespit edilen bir iş yerinde yapılan aramada 20 bin 700 litre etil alkol ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, kaçak ve sahte alkol ile mücadele kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kolonya imalatı adı altında sahte içki üretmek amacıyla etil alkolün saflaştırma işleminin yapıldığı tespit edilen bir iş yerinde yapılan arama yapıldı. İş yerinde yapılan aramada sahte içki üretiminde kullanılan 20 bin 700 litre etil alkol, bin 714 adet boş plastik kap, 1 adet dolum makinesi, 2 adet filtreleme cihazı ile 55 bin adet etiket ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.