Antalya'da Sanığa Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Antalya'da Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Antalya\'da Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Minibüsle çarpıp arkadaşı öldüren Ahmad Alissa'ya müebbet hapis cezası verildi.

19.03.2025 10:38
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Antalya'da, minibüsle çarparak mesai arkadaşı Muhammed Ali Bilal'in ölümüne, Abdurrahman Belelo'nun ise yaralanmasına neden olan Ahmad Alissa'nın karar duruşması görüldü. Mahkeme, sanığa müebbet hapis cezası verdi ve takdiri indirim uygulamadı. Duruşma sonrası açıklamada bulunan maktulün annesi verilen karardan memnun olduğunu belirterek, "Benim oğlum asker olacaktı. Asker harçlığını çıkarmak için fabrikada çalışıyordu. Orada kavga çıkıyor, çocuğumu dışarıya çıkartıyorlar. Yabancı uyruklu biri gelip arabayla çocuğuma vuruyor, öldürüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine teşekkür ederim. Çocuğumun hakkı yerde kalmadı" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, mesai arkadaşı Muhammed Ali Bilal'e minibüsle çarparak ölümüne sebep olan Ahmad Alissa'nın yargılandığı davada karar çıktı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediğine hükmetti. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmayarak müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ayrıca sanık, Abdurrahman Belelo'ya yönelik eylemi nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Minibüsle çarpıp kaçtı

Olay, 15 Nisan 2024 tarihinde saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Menderes Mahallesi'nde, bir gıda fabrikasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, aynı fabrikada çalışan Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo, mesai arkadaşları Yahya Alissa ile tartıştı. Kavga, işçilerin araya girmesiyle sona ererken, Yahya Alissa durumu oğlu Ahmad Alissa'ya bildirdi. Bunun üzerine minibüsle olay yerine gelen Ahmad Alissa, yolun karşısına geçmekte olan Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo'ya çarparak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammed Ali Bilal, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Abdurrahman Belelo ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Ahmad Alissa, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanık beraatini istedi

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Ahmad Alissa, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında olayın bir kaza olduğunu öne sürdü. Sanık, "Bu olay kaza olarak gerçekleşti, kasten öldürmedim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Sanığın savunmasını değerlendiren mahkeme heyeti, Ahmad Alissa'nın Muhammed Ali Bilal'i kasten öldürdüğünü belirterek müebbet hapis cezasına hükmetti. Abdurrahman Belelo'ya yönelik eyleminin de kasten öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğuna karar veren heyet, sanığa ayrıca 10 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın olaydan sonra pişmanlık göstermediğini ve suç işleme eğiliminin bulunduğunu belirterek, hakkında herhangi bir takdiri indirim uygulanmamasına hükmetti.

"Benim oğlum asker olacaktı"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan maktul Muhammed Ali Bilal'in annesi Hacer Bilal, "Benim oğlum asker olacaktı. Asker harçlığını çıkarmak için fabrikada çalışıyordu. Orada kavga çıkıyor, çocuğumu dışarıya çıkartıyorlar. Arabayla çocuğumu vuruyor, öldürüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine teşekkür ederim. Çocuğumun hakkı yerde kalmadı" dedi.

Ailenin avukatı Bedirhan İmrek ise, "Maktul Muhammed Ali Bilal askerlik harçlığını kazanmak için fabrikada çalışıyordu. Ancak iş yerinde mesai arkadaşı işçiler tarafından dövüldü, ardından fabrika çıkışında minibüsle çarpılarak öldürüldü. Bugün görülen karar duruşmasında sanığa müebbet hapis cezası verildi ve takdiri indirim uygulanmadı. Bu, adaletin tecelli ettiğinin göstergesidir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sanığa Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

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