Antalya'da Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Antalya'da Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

18.08.2025 09:23
Antalya'da Derviş Ç., apartman girişinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Antalya'da oturduğu apartmanın önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs ağır yaralandı. Polis ekipleri olay sonrası motosiklet ile kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2738 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanda oturan Derviş Ç. (30) ikamet ettiği apartmana girmek üzereyken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Silah sesleri üzerine aşağıya inen Derviş Ç'nin yakınları genci apartman girişinde kan içerisinde bulurken, kimliği belirsiz bir şahsın bölgeden motosikletle hızla uzaklaştığını gördü. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Derviş Ç. yakınları tarafından kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırılırken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Daha öncede saldırıya uğramış

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olay sonrası motosikletle kaçan kimliği belirsiz şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin apartman girişinde ve sokak üzerinde yaptığı çalışmalarda çok sayıda boş kovana rastlandı. Derviş Ç. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgi incelemesi sürüyor. - ANTALYA

