Antalya'da sinyalizasyon sistemi çalışmayan kavşakta kaza: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da sinyalizasyon sistemi çalışmayan kavşakta kaza: 4 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı kavşakta meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaşandığı kavşaktaki sinyalizasyon sistemi sürekli bozulduğu için çevre sakinleri yetkilileri göreve çağırdı.

14.06.2024 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D400 Karayolu Nüfus Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle istikametinden Pazarcı Mahallesi istikametine geçmek için sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı kavşaktan D400 Karayolu'na çıkan Mustafa T. idaresindeki 70 E 5488 plakalı otomobil, D400 karayolu üzerinde Anamur yönüne seyir halinde olan Veli Ö. idaresindeki 07 EAY 54 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 70 E 5488 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Fatma T., Esma Ö. ve Yaren Y. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kazanın yaşandığı kavşaktaki sinyalizasyon sisteminin sürekli bozulduğunu söyleyen çevre sakinleri, kavşağın kazalara davetiye çıkardığını belirterek, yetkilileri göreve çağırdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da sinyalizasyon sistemi çalışmayan kavşakta kaza: 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
19:04 Kırklareli’ni dolu yağışı vurdu Ortalık savaş alanına döndü Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 00:20:32. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da sinyalizasyon sistemi çalışmayan kavşakta kaza: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement