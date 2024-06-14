Antalya'da sinyalizasyon sistemi çalışmayan kavşakta kaza: 4 yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D400 Karayolu Nüfus Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle istikametinden Pazarcı Mahallesi istikametine geçmek için sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı kavşaktan D400 Karayolu'na çıkan Mustafa T. idaresindeki 70 E 5488 plakalı otomobil, D400 karayolu üzerinde Anamur yönüne seyir halinde olan Veli Ö. idaresindeki 07 EAY 54 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 70 E 5488 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Fatma T., Esma Ö. ve Yaren Y. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kazanın yaşandığı kavşaktaki sinyalizasyon sisteminin sürekli bozulduğunu söyleyen çevre sakinleri, kavşağın kazalara davetiye çıkardığını belirterek, yetkilileri göreve çağırdı. - ANTALYA