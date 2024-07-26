Antalya'da Sokak Köpeği Saldırısı: Genç Kadın Baldırından Isırıldı - Son Dakika
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Antalya'da Sokak Köpeği Saldırısı: Genç Kadın Baldırından Isırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinde bakılan sokak köpeklerinden biri, saldırdığı genç kadını baldırından ısırdı. Genç kadın hastaneye kaldırılırken, çevredeki vatandaşlar köpeklerin çocuk ve yaşlılara saldırdığını belirtti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

26.07.2024 10:05
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Antalya'da iş yerinde bir kadın tarafından bakıldığı öğrenilen sokak köpeklerinden birisi, saldırdığı genç kadını baldırından ısırdı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınırken, çevredeki vatandaşlar köpeklerin çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere herkese saldırdığını belirtti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana olayda, akşam saatlerinde evine gitmekte olan İlknur Sarıkaya isimli genç kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Evinin kapısına geldiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçmaya çalışan genç kadını köpeklerden birisi baldırından ısırdı. Acı içerisinde olduğu yere yığılan genç kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç kadın 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kadının ısırılma anı, acı içerisinde yere yığılması, sağlık ekibi ve ambulansa bindirilmesi yer aldı. Diğer yandan olayın meydana geldiği yerde bulunan bir iş yerinde beslendiği belirtilen sokak köpeklerinin daha öncede başta çocuk ve yaşlılar olmak üzere herkese saldırdığı, tüm uyarılara rağmen köpekleri besleyen iş yeri sahibinin saldırıya uğrayan kişileri suçladığı iddia edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sokak Köpeği Saldırısı: Genç Kadın Baldırından Isırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Sokak Köpeği Saldırısı: Genç Kadın Baldırından Isırıldı - Son Dakika
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