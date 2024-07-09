Antalya'da Son 1 Haftada 194 Kişi Tutuklandı

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Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda; son 1 haftada meydana gelen asayiş olayları ile ilgili olarak, 194 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, son 1 haftada şehir genelinde; "Kasten öldürme, taksirle öldürme, kasten yaralama, dolandırıcılık, yağma, hırsızlık ve cinsel suçlar" başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, motosiklet sürücülerine ve şüpheli şahıslara yönelik uygulama ve aranan şahıslar üzerine yürütülen çalışmalarda, 326 bin 941 şahıs hakkında sorgulama yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, bin 167'si çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıs olmak üzere toplam 2 bin 690 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 194'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde; 301 bin 703 araç ve 15 bin 527 motosiklet incelendi. Çalıntı olduğu belirlenen 3 otomobil ve 8 motosiklet yakalanırken, 36 adet tabanca, 8 adet tüfek, 12 adet kuru sıkı tabanca, 191 adet fişek ve 6 adet kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA