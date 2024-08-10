Antalya'da Son 3 Haftada 240 Şahıs Tutuklandı

3.Sayfa

Antalya Emniyet Müdürlüğü asayiş birimlerince son 3 haftada yürütülen çalışmalar sonucu, toplam 240 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde adli makamlarca haklarında "Kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından 1 ile 37 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik, il genelinde son 3 haftada yapılan çalışmalarda 240 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 240 kişi tutuklandı. - ANTALYA