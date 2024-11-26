Antalya'da Suç Operasyonu: 16 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Suç Operasyonu: 16 Şüpheli Tutuklandı

Antalya\'da Suç Operasyonu: 16 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da yapılan operasyonda 16 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ve sahte belge ele geçirildi.

26.11.2024 16:19
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Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapılan çalışmalarda yakalanan 7'si kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde son 1 haftada "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan; 4 şüpheli şahıs tutuklanırken, yapılan çalışma kapsamında; 3 adet tabanca, 20 adet fişek, 1 adet şarjör ele geçirildi. Yine ekipler silah ticareti yaptığını tespit ettiği 4 şüpheliyi yakalandı, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Ekipler bu kapsamda da 10 tabanca, 1 av tüfeği, 189 fişek, 14 şarjör ele geçirdi. Çalışmalarda tefecilik suçundan 2 şüpheli şahıs yakalandı. 24 adet sahte belgenin ele geçirildiği olayla ilgili şüphelilerden biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, diğeri ise tutuklandı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İnterpol -Europol Daire Başkanlığı tarafından uluslararası düzeyde aranan/hakkında difüzyon kararı bulunan 1 şahıs da yakalanıp İl Göç İdaresine teslim edildi.

Yine ekipler piyasaya 168 adet sahte 50 Amerikan Doları sürmeye çalışan 2 şüpheli şahsa, tütün mamulleri/ emtia suçundan 6 şüpheliye adli işlem uyguladı.

Operasyonlar kapsamında Kepez, Alanya, Manavgat İlçelerinde yapılan operasyonlarda ise kaçak 352 bin adet içi doldurulmuş makaron, 130 bin adet boş makaron, 565 adet puro, 42 paket sigara, 116 adet elektronik sigara, 65 kg tütün, 8 adet cep telefonu ile 4 adet sigara sarma makinası ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Suç Operasyonu: 16 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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