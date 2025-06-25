Antalya'da Taksi Gaspı - Son Dakika
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Antalya'da Taksi Gaspı

Antalya\'da Taksi Gaspı
25.06.2025 15:32
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Antalya'da bir yolcu, taksi şoförünü itip aracı gasp etti ve 9 km sonra kaza yaparak kaçtı.

Antalya'da taksiye binen şahıs ile sürücü arasında tartışma çıktı. Taksi şoförü panik butonuna basarken, araç içinde itiş kakış sonrası müşteri olarak binen şahıs, şoförü araç dışına iterek taksiyle kaçtı. Yaklaşık 9 kilometre sonrası kaza yapan şahıs taksiyi bırakıp kaçtı. Olay sonrası şahıs yakalanıp tutuklanırken, takside yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan "Evine ekmek götürmek için gecenin bir yarısı çalışan abimizin arkasındayız, sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Olay, Kurban Bayramı'nın 3. günü saat 01.00 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. (62), taksisiyle Murartpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nden 2 yolcu aldı. Yolculardan biri Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde indi, diğer yolcu Musa Ü. (33) ise Masa Dağı bölgesine gitmek istediğini söyledi. Yolu tarif etmeye başlayan ve oturmakta dahi güçlük çeken Musa Ü ile taksi şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası şoför, aracı durdurup yolcudan inmesini istedi. Musa Ü.'nün hareketlerinden de şüphelenen şoför, kendini koruma amaçlı araçta bulunan sopayı alarak aşağı indi. İkili aracın arka kısmında tartışmasını sürdürürken Musa Ü., aracın direksiyonuna geçmek istedi. Mustafa B. ise bu sırada taksiye konulan panik butonuna bastı. Musa Ü. de şoförü dışarı doğru itip taksiyi gasp etti, ardından uzaklaştı.

9 kilometre sonra kaza yaptı

Yaklaşık 9 kilometre ilerleyen Musa Ü., kaza yaptı. Taksiden gönderilen panik butonu sinyali ve araç içi kamera görüntüleri Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda yer alan sistem odasına iletildi. Emniyet güçlerine haber verilmesiyle polis ekipleri olay yerine geçtiği. Buradan emniyet birimlerine bilgi verilmesiyle polis ekipleri harekete geçti.

Tutuklandı

Musa Ü.'nün gasp ettiği taksi, odadaki sistemden takip edilerek daha önce geldiği yöne gittiği ve Kızılarık Caddesi'nde kaza yapıp bölgeden yaya olarak kaçtığı belirlendi. Bölgede inceleme başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, araç içi güvenlik kameralarını inceleyip şahsın eşgalini tespit edip saklandığı yerde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olay anı kamerada

Öte yandan olay anları araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Musa Ü. ile taksi şoförünün bir süre sohbet ettiği ve "Herkes kendine yakışanı yapar. Değil mi usta?" dediği, taksicinin de "Herkes kendine yakışanı yapsın" diyerek yanıt verdiği duyuldu. Görüntülerin devamında ise taksi şoförü ve yolcunun araçtan inmesi, kısa süreli bir tartışmaya girmesi ve akabinde Musa Ü.'nün Mustafa B.'yi iterek araca binmeye çalışması esnasında yaşanan boğuşma anları yer aldı. Taksiciyi iterek uzaklaştırdıktan sonrası Musa Ü.'nün direksiyon başına geçip araçla hızla uzaklaşması ve bir süre sonra kaza yaptığı anlar da görüntülere yansıdı.

"Şoförümüzün arkasındayız"

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, yaşanan hadise sonrası olayı direk müdahil olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Emniyetimiz görüntüleri inceledi ve olayın çözülmesi gerçekleşti. Gecenin bir saatinde böyle bir olayı yaşamak kolay değil. En son yaşanan bir olayımız. Buna benzer, gasp değil ama günlük 8-10 olayımız yaşanıyor. Şoförümüzün tamamen arkasındayız. Emekli bir abimiz. Evine ekmek götürebilmek için gecenin o saatinde çalışan abimizin tabi ki de arkasında duracağız. Sürecin de takipçisiyiz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Taksi Gaspı - Son Dakika

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