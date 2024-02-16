Antalya'da yaşayan aile, Konya'da bir ustaya tamir için bıraktıklara araca kesilen trafik cezası ile neye uğradığını şaşırdı. Aracın tamir süresi içerisinde gelen cezanın sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmaktan dolayı yazıldığı belirlendi.
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Şerife Solak ve oğlu Yasin Bekir Bayır, 11 Kasım'da kendilerine ait aracı tamir edilmek üzere Konya'da bir servise bıraktı. Yaklaşık 50 gün serviste kalan aracı alarak ilçeye geri dönen aile, bir süre sonra e-Devlet üzerinden gelen trafik cezası ile hayatlarının şokunu yaşadı. Yapılan incelemede cezanın 31 Aralık günü saat 22.48'de Selçuk Caddesi'nde "sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı" halde araç kullanmaktan dolayı yazıldığı görüldü. Aile, aracın bırakıldığı servisi arasa da bir çözüm bulamadı. Cezayı kendileri ödeyen aile, aracın bırakıldığı usta tarafından bedelin kendilerine ödenmesini istedi.
"Biz kime güveneceğiz"
Şerife Solak, "Aracımızı 2 ay önce tamir için Konya'da bir tamirciye bıraktık. Burada aracımız ehliyetsiz bir kişi tarafından kullanılıyor ve polislere yakalanıyor. 8 bin TL bana, 8 bin TL de sürücüye ceza kesiliyor. Ben firmayı aradığım zaman telefonlara cevap vermiyorlar. Suç duyurusunda bulunacağım. Ödemelerini istiyorum, arabayı ustanın çırağının kullandığını tahmin ediyoruz. Kimin kullandığı belli değil. Bizi oyalıyorlar, bizim başımıza gelenler başkasının başına gelmesin. Biz kime güveneceğiz" dedi.
Yasin Bekir Bayır ise, "11 Kasım'da aracı bıraktık, 50 gün orada kaldı. Ceza yazıldığını gördük. Araç tamirdeydi, ehliyetsiz sürücüskullanmış. Şu ana kadar bir çözüm bulunamadı, biz cezayı ödedik. Mağdur olduk" diye konuştu. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Tamir Edilen Araça Kesilen Trafik Cezası Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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