Balıkçı Barınağı’ndaki yangının ardından geriye demir yığınına dönen tekneler kaldı

Antalya Balıkçı Barınağı'nda çıkan ve 20'nin üzerinde teknenin küle dönmesine neden olan yangının ardından bölgede hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma yaparken, yangın sırasında barınakta bulunan ve teknesi alevlerden zarar görmeyen Ömer Ferdi Şakar yaşananları anlattı. Şakar, "Alevler bize kadar gelmişti. Teknelerimiz yanmasın diye sürekli soğuttuk geceyi burada geçirdik" dedi.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki Antalya Balıkçı Barınağı'nda gece saatlerinde çıkan yangında karada bulunan, bir bölümü durumdaki 20'nin üzerinde tekne yanarak kullanılamaz hale geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'ların yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından bölgede incelemeler devam etti.

Yanan teknelerden geriye demir yığınları kaldı

Yangının ardından gün ağarınca alevlerin neden olduğu hasarın boyutu ortaya çıktı. Karaya çekili teknelerin büyük bölümünün tamamen yandığı görülürken, bazı teknelerden geriye yalnızca metal aksamları kaldı. Olay yeri inceleme ekipleri de yanan teknelerin bulunduğu alanda çalışma yaparak yangının çıkış noktası ve nedeninin belirlenmesine yönelik incelemelerde bulundu.

"Yangın bize kadar gelmişti"

Yangın sırasında barınakta bulunan ve teknesi zarar görmeyen Ömer Ferdi Şakar, alevlerin kısa sürede büyüdüğünü belirterek, "Feci bir olayla karşılaştık. Hepimiz koşturduk. Tekne sahipleri, liman görevlileri hep birlikte yangına müdahale ettik. Teknelerimizi soğutmaya çalıştık çünkü yangın bize kadar gelmişti. Karada bulunan yaklaşık 20 tekne küle döndü. Arkada da görüyorsunuz. Tekne sahipleri olarak perişan olduk, bittik diyebiliriz" dedi.

İtfaiye, orman ve emniyet ekipleriyle birlikte mücadele ettiklerini anlatan Şakar, "Ormancılar, emniyet mensupları ve itfaiye ekipleri buradaydı. Onlar da bize destek verdi. Rüzgar çok sertti. Teknelerimiz yanmasın diye sürekli soğutma çalışması yaptık. Sabaha kadar geceyi burada geçirdik. Hepimiz perişan haldeyiz. Herkese geçmiş olsun" diye konuştu.

"Eşimi arayıp, 'Bu gece burada kalacağım' dedim"

Olaydan önce turunu tamamlayarak barınağa döndüğünü söyleyen Şakar, şiddetli rüzgar nedeniyle eve gitmekten vazgeçtiğini belirterek, "Ben gece limana turunu tamamlayıp gelen en son tekneyim. Saat 12-1 gibi buraya geldim. Rüzgar şiddetlenince eşimi arayıp, 'Bu gece burada kalacağım' dedim. Önceki yangınlarda da tesadüfen buradaydım, bu yangında da buradaydım" ifadelerini kullandı.

"Çok zordu, gerçekten çok zordu"

Yangının çıkış nedenine ilişkin kendi değerlendirmelerini de paylaşan Şakar, "Yangının sigaradan çıkmış olabileceğini düşünüyoruz. Belki kundaklama da olabilir, kasıtlı da olabilir. Gece orada sigara içildiğine dair izler vardı. Yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgar da dağdan denize doğru çok şiddetli esiyordu. Mangalın karşısında otururken alevler bir anda üzerinize doğru sıçrar da korkarsınız ya, aynı öyle bir ortam oluştu. Çok zordu, gerçekten çok zordu" dedi.

Barınakta güvenlik ve kontrolün artırılması gerektiğini savunan Şakar, "Burada ahşap tekneler, motor yatlar, fiber tekneler ve çok sayıda yanıcı madde bulunuyor. Belki buraya daha fazla güvenlik ve kontrol sağlanabilir. Çok riskli bir bölge. Daha kontrollü olmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin de yangının ardından yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ve bazı kişiler tarafından başlatıldığı yönündeki iddiaların incelendiğini belirtmişti.