Antalya\'da panik anları! Teleferikte mahsur kalan şahıs o anları paylaştı

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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

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Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından o anları paylaştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Antalya Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 10 kişi de yaralanmıştı.

VATANDAŞLAR KURTARILMAYI BEKLİYOR

Şu ana kadar kabinlerde mahsur kalan 98 kazazede kurtarılırken, halen kabinlerde bulunan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

PANİK ANLARI KAMERADA

Havada asılı kalan kabinlerden birinde mahsur kalan bir vatandaş ise o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşılan videoda cep telefonuyla çekim yapan kişinin "Tünektepe'de mahsur kaldık, biz inemedik" dediği duyulurken, küçük çocukların panikle ağladığı görülüyor.