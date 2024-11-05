Polisten terör operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sosyal medya hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan ve Silahlı Terör Örgütü ile irtibatı iltisaklı tespit edilen şüpheliler E.A, M.S ve V.A yı yaptıkları operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, boş şarjörler ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Terör Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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