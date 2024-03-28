Antalya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Antalya\'da tır ile otomobil çarpıştı: 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 çocuk dahil olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.03.2024 15:38
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Antalya'nın Serik ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi D-400 Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rukiye Yaman'ın kullandığı 07 BOR 616 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 34 HN 1870 plakalı tır ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Rukiye Yaman ile oğlu B.Y ile yolcu Ceren T. ve kızı H.T olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tır şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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