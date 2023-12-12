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Antalya'da trafik denetimleri: 46 bin 7 araç ve sürücü kontrol edildi - Son Dakika
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Antalya'da trafik denetimleri: 46 bin 7 araç ve sürücü kontrol edildi

Antalya'da son 1 haftada yapılan trafik denetimlerinde 46 bin 7 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 14 bin 963 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 363 sürücünün sürücü belgesine geçici süre ile el konuldu.

Antalya\'da trafik denetimleri: 46 bin 7 araç ve sürücü kontrol edildi
12.12.2023 - 14:51,
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Antalya'da trafik ekipleri son 1 haftada il genelinde 46 bin 7 araç ve sürücüsünü denetledi. Denetimlerde 14 bin 963 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 363 sürücünün sürücü belgesine geçici süre ile el konuldu.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla denetim faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda son 1 haftada yapılan motosiklet, yük taşıyan araç, yolcu taşıyan araç, emniyet kemeri, radarla hız, alkol ve yaya geçidi denetimlerinde toplamda 46 bin 7 araç ve sürücüsü denetlendi.

Denetimlerde toplamda 14 bin 963 sürücüye idari para cezası kesilirken, 363 sürücünün belgesine geçici süre ile el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Antalya, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da trafik denetimleri: 46 bin 7 araç ve sürücü kontrol edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da trafik denetimleri: 46 bin 7 araç ve sürücü kontrol edildi - Son Dakika
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